Violento scontro auto-moto a Treia Macerata | muore a 70 anni il sindacalista Domenico Ticà | ferite due donne

Tragico incidente nella notte a Prato, tra le frazioni di Tobbiana e Casale, dove è morto un ragazzo di 19 anni. La giovane vittima si chiamava Tommaso Comelei . Il giovane era in sella alla sua moto ... (fanpage)

Social. Nella giornata di oggi, 5 aprile 2024, due autobus sono stati coinvolti in un grave incidente sulle strade di Roma. L’o scontro si è verificato in via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea ... (tvzap)