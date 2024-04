Vinitaly sbarca in Usa | appuntamento ad ottobre a Chicago

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) “” riassume perfettamente lo spirito della futura primissima edizione di.USA, che si terrà appunto negli Stati Uniti il 20 e 21prossimi. L’iniziativa punta a raggiungere i buyer americani per rafforzare ancora di più l’asse di esportazione di vino e per scoprire nuove realtà, tecniche e iniziative d’oltreoceano. Il nostro speciale“Abbiamo sceltoper venire in contro a tutti quei compratori che non se la sentono di venire a Verona. Abbiamo inoltre scelto, in controtendenza a quella che è la stagione del vino, per poter proporre un doppio” dichiara il Presidente di Veronafiere, Federico Bricolo. “Un’edizione che abbiamo scelto di rinforzare e far crescere per realizzare ...