Vinitaly regno dei prodotti senesi | Protagonisti sulla scena mondiale

(Di domenica 14 aprile 2024) Siena terra di vini, con le sue 5 Docg e 14 Doc, non può non essere protagonista in grande stile alche prende il via oggi a Verona, dopo l’anteprima di ieri. A partire dagli 800 metri quadri di stand del Brunello, con i 63 produttori presenti su un panorama di 110 cantine, passando al progetto delle 12 Pievi che rappresentano il nuovo disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano, al Chianti classico che festeggia i cento anni con i venti stand allestiti, al Consorzio del Vino Orcia, presente per il secondo anno con alcune aziende in forma diretta e numerosi banchi in degustazione. "Siena sarà presente come sempre in massa al– afferma il presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi –, con i suoi Consorzi e le tante aziende protagoniste nellorio internazionale. Nel 2023 il comparto si è confermato ...