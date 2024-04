Vinitaly 2024 | taglio del nastro per il salone internazionale del vino e dei distillati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Verona, 14 apriledelper la 56esima edizione del, ildele dei. Quattro giorni, dal 14 al 17 aprile, con oltre 4mila aziende espositrici, in 17 padiglioni, pari a 100mila metri quadrati netti di stand da visitare. Il grandesi riconferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Nelle quattro giornate del 56°dei vini e dei, cantine da 30 paesi incontrano più di 30 mila operatori della domanda in arrivo da 160 nazioni, oltre agli appuntamenti b2b con 1.200 top buyer esteri selezionati e ospitati grazie all'attività di incoming congiunta Veronafiere-Agenzia Ice. Il ...