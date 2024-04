(Di domenica 14 aprile 2024) Lo spagnolo bissa il successo nella sprint precedendo Acosta, quarto Martin e quinto Bagnaia(STATI UNITI) - Dopo il successo nella sprint del sabato, Maverick(Aprilia) ha vinto anche la gara lunga del Gran Premio delle Americhe, in scena sul tracciato di. Il pilota spagnolo,

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP delle Americhe , terzo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP . Sul circuito di Austin, in Texas, si è assistito una a prova molto intensa, fatta di 10 ... (oasport)

Oggi si è disputato il GP delle Americhe 2024 , tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Austin. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran ... (oasport)

MotoGp ad Austin: vince un super Vinales in rimonta, quinto Bagnaia - Dopo il successo nella sprint del sabato, Maverick Vinales (Aprilia) ha vinto anche la gara lunga del Gran Premio delle Americhe , in scena sul tracciato di ...gazzettadelsud

CHIVASSO - Moto Gp, Bagnaia lotta ma è solo quinto in America - vince Vinales in sella ad una Aprilia. Caduto, quanto era in testa, Marc Marquez. Completano il podio Pedro Acosta (secondo) ed Enea Bastianini (terzo) ...quotidianocanavese

Vinales vince ancora ad Austin, Bastianini sul podio - Lo spagnolo bissa il successo nella sprint precedendo Acosta, quarto Martin e quinto Bagnaia AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Dopo il ...sport.tiscali