Vinales vince ancora ad Austin | Bastianini sul podio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 aprile 2024)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo il successo nella sprint del sabato, Maverick(Aprilia) ha vinto anche la gara lunga del Gran Premio delle Americhe, in scena sul tracciato di. Il pilota spagnolo, nonostante la partenza dalla pole, è rimasto bloccato nel gruppone alla partenza, salvo poi rimontare da metà gara sino alla prima posizione. Il rookie Pedro Acosta (Ktm GasGas) stupiscee conquista la seconda posizione, precedendo sul traguardo Eneache in sella alla Ducati ufficiale completa il. Quarto posto per Jorge Martin con la Desmosedici del team Pramac, saldamente al comando del mondiale, quindi il due volte iridato Pecco Bagnaia, quinto con l’altra Ducati ufficiale. Nell’ordine, completano la top ten Fabio Di Giannantonio, Aleix ...