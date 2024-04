Vigneti danneggiati Raid degli animalisti contro la famiglia Fugatti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) La battaglia per l’orso in Trentino assume una nuova dimensione. Ignoti, l’altra notte, hanno reciso 80 viti di un’azienda vinicola a Brentino Belluno, nel Veronese, di proprietà di alcuni cugini del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio(foto). Sul posto è stato lasciato uno striscione con la scritta "Ringraziate chi uccide gli orsi". Si dovrebbe perciò trattare di una ritorsione di attivistile misure intraprese in Trentinoil plantigrado. Le forze dell’ordine indagano e il governatore trentino non ha voluto commentare, si è limitato a esprimere "fiducia al lavoro delle forze dell’ordine".