VIDEO Napoli | Fenomeno pickpocketing Lotta ai borseggiatori I consigli dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti In una città in continuo sviluppo come, i turisti aumentano ogni giorno e i mezzi pubblici sono sempre più affollati, specie nei weekend. Lo sanno bene idel comando provinciale diche hanno aumentato i controlli con metal detector e militari in borghese che si mimetizzano tra la folla pronti ad intervenire. Sfortunatamente, lo sanno bene anche i. Malviventi esperti che hanno fatto delun vero e proprio mestiere. Tra le fermate più controllate quella della metro di Montesanto. Siamo nel quartiere San Giuseppe, a due passi dalla storica via della Pignasecca. Un’arteria che con i suoi sanpietrini conduce a posti meravigliosi dove la storia e il futuro si incontrano quotidianamente. Il 48enne Vincenzo Siena, già noto alle ...