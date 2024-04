Vicenzo Garzillo | ultima vittima dell’esplosione di Suviana | “Mio padre è andato via da capitano”

(Di domenica 14 aprile 2024) L'della tremenda esplosione che ha colpito la centrale di Bargi, sul lago diè Vincenzo, napoletano di 68 anni che era stato richiamato dalla pensione come consulente. La figlia a Fanpage: "È uscito come capitano".

