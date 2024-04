Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024)DEL 14 APRILE 2025 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA SELVA CANDIDA SULL’A12TARQUINA 6KM DI CODA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI DIREZIONE CIVITAVECCHIA SEMPRE IN DIREZIONE DI CIVITACECCHIA CODE ANCHE SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA DIREZIONE LATINA, CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA A CAUSA DI LAVORI, SI TRANISTA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 23 APRILE SPOSTIAMOCI IN PROVINCIA DI FROSINONE E’ UN INDICENTE LA CAUSA DELLE CODE SULLA REGIONALE DI FIUGGI AL ...