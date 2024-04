Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024)DEL 14 APRILE 2025 ORE 9:20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA DELLAAD ECCEZIONE DI CODE SULLA VIA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI È ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA TOR DE CENCI E CXASTEL DI DECIMA IN DIRIEZIONE DI LATINA, SI TRANISTA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO MENTRE SI RALLENTA SUL RACCOROD IN ESTERNA TRA SALARIA E FLAMINIA TRAsPORTO FERROVIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI ALL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELLE STAZIONI DI PONTE GALERIA EOSTIENSE, DALLE 10,30 ALLE 13 DI OGGI DOMENICA 14 APRILE ALCUNI TRENI REGIONALI DEL LEONARDO EXPRESS, DELLA FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTO, DELLA FL3– VITERBO PORTA ...