Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2024 ore 08 | 30

(Di domenica 14 aprile 2024)DEL 14 APRILE 2025 ORE 8:20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINICPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA ARDEATINA E LAURENTINA A CAUSA DI INCIDENTE INOLTRE, PRESTARE ATTENZIONE SULLA PONTINA DOVE A CAUSA ID LAVORI È ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA TOR DE CENCI E CXASTEL DI DECIMA IN DIRIEZIONE DI LATINA, SI TRANISTA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO SULLA RETE AUTOSTRADALE ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 9 ALLE ORE 22E PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE EMEZZO SPOSTIAMOCI A LADISPOLI PER OCNSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA 71ESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL CARCIOFO. PREVISTE MODIFICHE ALLA ...