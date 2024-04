Vi ricordate di Adriano Bettinelli? L’ex allievo di Amici oggi è uno dei ballerini di Mariah Carey

Suviana, per Adriano Scandellari funerale semplice: «Grazie per il papà che sei stato» - Strage della centrale, il dolore delle figlie dell’ingegnere morto:«Vogliamo sia ricordato comeuomo di scienza e fede, appassionato della montagna e delle camminate in Val di Fassa» ...corrieredelveneto.corriere

Balotelli: "Haaland mi ricorda Inzaghi. Cristiano Ronaldo Un mio ex compagno era dieci volte più forte" - Mi ricorda Inzaghi per il fiuto del gol" ha aggiunto l'attaccante ex Inter e Milan. Poi nel corso della puntata Balotelli ha ricordato la forza di un suo ex compagno ai tempi dell'Inter: "Adriano era ...areanapoli

A Noventa si prega per Stefano, a Ponte San Nicolò il pensiero è solo per Adriano - Due comunità che stanno vivendo queste giornate con sentimenti di dolore, speranza, fede e solidarietà. I due ingegneri coinvolti nella strage della centrale idroelettrica hanno reso ancor più uniti i ...padovaoggi