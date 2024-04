Vannacci nella tana del Pd | scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Una vigilia della Festa della Liberazione che si prospetta bollente a Medicina, dove, la sera del 24 aprile, il generale Robertopresenterà alle 20.30 il suo libro ‘Il coraggio vince’, opera seconda dopo il contestato best seller autoprodotto ’Il mondo al contrario’, sul quale la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta nei confronti dello stesso, indagato dai pm per istigazione all’odio razziale. Ad accendere la miccia non solo la presentazione del testo e la presenza di, che di recente è stato ospite anche a Bologna, ma il fatto che l’evento si tenga alle porte del 25 aprile e, per di più, al Centro Cà Nova di Medicina, punto di riferimento, sul territorio, per i dem e dove tradizionalmente si svolge la Festa dell’Unità. Dall’organizzazione dell’evento raccontano la laboriosa preparazione della serata: "Si ...