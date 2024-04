(Di domenica 14 aprile 2024) Alla vigilia della Festa della Liberazione è scoppiato il ‘caso’ a Medicina, paese della Bassa bolognese, che è stato insignito della Medaglia d’argento al merito civile. Nel mirino il generale Roberto, che presenterà, proprio a Medicina, e proprio la sera del 24 aprile, il suo libro ‘Il coraggio vince’, opera seconda dopo il contestato bestseller autoprodotto ’Il mondo al contrario’, sul quale la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta nei confronti dello stesso, indagato dai pm per istigazione all’odio razziale. Ad accendere la miccia non solo la presenza di, che di recente è stato ospite anche a Bologna, ma il fatto che l’evento si tenga al Centro Cà Nova di Medicina, punto di riferimento, sul territorio, per i dem e dove tradizionalmente si svolge la Festa dell’Unità. Dall’organizzazione dell’evento ...

Vannacci nel fortino dem. E l’Anpi insorge: un’offesa - Alla vigilia della Festa della Liberazione è scoppiato il ‘caso’ a Medicina, paese della Bassa bolognese, che è stato insignito della Medaglia d’argento al merito civile. Nel mirino il generale Robert ...quotidiano

TREVISO | EUROPEE, LA LEGA PRESENTA I CANDIDATI VENETI. Vannacci CAPOLISTA NON CONVINCE TUTTI - Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978.antennatre.medianordest

Comitato Vannacci a Livorno, contestato gazebo in via Grande - Intervenute le forze dell'ordine. Il consigliere comunale Romiti, coordinatore per il Centro-Italia del comitato: «Assalto degli antagonisti».iltelegrafolivorno