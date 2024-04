Valeria | chi sono la moglie e figli di Elio Germano

(Di domenica 14 aprile 2024) Ladisi chiama, ma sulla donnadisponibili pochissime informazioni. Secondo alcuni gossip, pare che la donna abbia qualche anno in meno del marito, nato nel 1980.dovrebbe averne intorno ai 35. La coppia è molto gelosa della propria privacy e ha scelto di vivere la propria vita lontano dai riflettori. Poche, dunque, le informazioni disponibili sulla vita privata della famiglia dell’attore., secondo alcuni gossip, è una maestra di sostegno in una scuola di Roma. Qualche tempo fa, raggiunto dai microfoni di Vanity Fair, l’attore aveva rivelato: “Sediventato papà per la seconda volta? Cioè,veramente fatti miei. Comunquenotizie sbagliate. Antiche. Ma ...

In estate riaprirà la storica Valeriana . Tre anni di lavori e tre milioni di euro sono stati investiti per ripristinare il collegamento ciclopedonale fra l’abitato di Desco , nel comune di ... (ilgiorno)

Upas, spoiler al 19 aprile: Silvia gelosa di Michele, Niko e Valeria molto vicini - Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 aprile, Bianchi temerà che Diana dopo il suo risveglio possa denunciarlo alle autorità e si rivolgerà per tanto al boss Torrente. Intanto Silvia ...it.blastingnews

Valeria Marini: «Il primo amore a 8 anni, a 14 anni rimasi incinta di un 30enne, ho abortito. I soldi Non mi interessano» - Valeria Marini non ha mai smesso di cercare l'amore. La sua vita sentimentale non è stata fortunata e nonostante le tante relazioni, a 56 anni al suo fianco non ha nessuno. La ...quotidianodipuglia

Detrazione zanzariere sul 730, previsto un recupero economico del 50%: come funziona e a chi spetta - Da non perdere la detrazione per le zanzariere sul 730, il recupero economico è del 50%: come funziona e a chi spetta, le informazioni utili.designmag