Val di Zoldo. L'allarme del sindaco: «Siamo soffocati dalle richieste di cittadinanza dei brasiliani, va cambiata la legge» - VAL DI Zoldo - Venerdì il Dipartimento universitario di diritto pubblico di Padova ha lanciato l’allarme sul boom di provvedimenti di richiesta di cittadinanza avanzata dagli ...ilgazzettino

In Veneto ci sono 407 centrali, l’assessore regionale: «Sicurezza massima grazie a regole puntuali» - Lanni (Cisl): «Qui tanti impianti in caverna. Sicurezza sul lavoro non con le app. Fondamentale rendere disponibili risorse economiche in relazione alle ...tribunatreviso.gelocal

TOUR OF THE ALPS E GIRO, FILIPPO ZANA SOGNA IN GRANDE - Il digiuno azzurro al Tour of the Alps perdura da undici stagioni, ovvero dalla vittoria di Vincenzo Nibali al Giro del Trentino 2013, ma quest’anno più che negli anni recenti, il contingente italiano ...tuttobiciweb