Vademecum per automobilisti dai periti delle assicurazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Arriva ildeiassicurativi per i consumatori per orientarsi nel mare magnum dei costi che interessa le prestazioni della categoria. Si tratta di indicazioni puntuali - spiega l'associazione Aiped, associazione ItalianaEstimatori danni - pubblicate sul sito, con le singole prestazioni e i compensi relativi alle varie categorie di esperti di infortunistica stradale. Le indicazioni perché "nonostante le numerose richieste e i ripetuti appelli rivolti a governo e Parlamento, in tema di perizie assicurative e infortunistica stradale, mancano ancora in Italia parametri di riferimento per la determinazione dei compensi professionali dei. La situazione deiassicurativi è del tutto paradossale - spiega Aiped - I professionisti del settore, pur essendo iscritti nel ruolo non ...