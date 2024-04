Usa | discuteremo nuove misure punitive contro l' Iran all' Onu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "Nei prossimi giornicon i nostri partnerper rendere l'responsabile in accordo con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e per ora vogliamo la condanna dell'attacco dell'a Israele". Lo ha detto l'ambasciatore americano all'Onu Robert Wood durante la riunione del Cds, alludendo alla possibilità di presentare un progetto di risoluzione consanzioniTeheran. "Gli Usa non vogliono una escalation - ha aggiunto - ma il modo migliore per evitarla e' condannare le azioni sconsiderate dell'".