Usa | non vogliamo un conflitto con l' Iran ma difenderemo truppe

(Di domenica 14 aprile 2024) "Non cerchiamo uncon l'ma non esiteremo ad agire per proteggere le nostre forze e sostenere la difesa di Israele". Lo afferma il ministro della Difesa americano Lloyd Austin, dopo l'attacco di stanotte da parte di Teheran contro lo Stato ebraico.