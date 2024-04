Usa | non sosterremo attacco contro Iran

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 aprile 2024) 7.00 Gli Stati Uniti non sosteranno un eventuale contrdi Israelel'e non parteciperanno a nessuna operazione offensival'.Così il presidente americano Biden a Netanyahu, cui ha anche detto che dovrebbe considerare una vittoria l'insuccesso dell'iano.Biden ha poi fatto sapere di aver convocato i leader G7 "per coordinare una risposta diplomatica unitaria all'dell'". E il ministro della Difesa Usa, Austin: "No a conflitto con l', ma non esiteremo a difendere le nostre forze".