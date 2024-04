Unirai | “Vigilanza si occupi della par condicio sindacale”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 14 aprile 2024) ROMA – “L’inqualificabile episodio che abbiamo denunciato ieri, relativo alla ridicola pretesa di qualche “sindacalista” Raisigla ex monopolista, di censurare i nostri interventi sulle testate del servizio pubblico, mette in evidenza l’esistenza di un problema enorme che la commissione didovrebbe affrontare ed è quellopar. Per questo faremo una richiesta formale nelle prossime ore alla presidente Barbara Floridia e a tutti i commissari. È inaudito, come successo in questi giorni, che le testate Rai diventino megafono soloposizione di uno dei sindacati dei giornalisti oggi presenti dentro l’azienda. Il monopolioè finito e tutti devono prenderne atto”. Lo afferma il sindacato, liberi ...