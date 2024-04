Una donna di 54 anni è morta allo stadio prima di Celtic-St Mirren | tragedia in Scozia

Lollobrigida contestato e interrotto dal palco, flash mob di attiviste di Meglio Legale al Vinitaly di Verona - Due attiviste dell’associazione “Meglio Legale” hanno dato vita a un flash mob durante l’intervento del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al Vinitaly 2024 in corso a Verona. Le donne ...ilfattoquotidiano

Domenica In: Gigi D’Alessio sorprende Diana Puddu in diretta tv - Domenica In, Diana Puddu riceve un videomessaggio da parte di Gigi D’Alessio Sta andando in onda una nuova puntata di Domenica In, condotta come ...televisionando

Si sente male lungo il sentiero, 63enne soccorsa in elicottero - È successo a Forni di Sotto (Coli): sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco, Pubblica assistenza di Travo e l’elisoccorso da Milano ...ilpiacenza