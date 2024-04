Un uomo in Giappone è stato arrestato per aver creato nuovi Pokémon | li rivendeva sul mercato nero

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 14 aprile 2024) Yoshihiro Yamakawa, 36 anni, èaccusato di spionaggio e diviolato la leggese contro la concorrenza sleale. Da dicembre 2022 rubava i dati di salvataggio di alcuni videogame officiali per crearepersonaggicheonline per circa 100 dollari a mostro. Ma la polizia sospetta che potrebbero esserci in ballo cifre ben più importanti.