Un prodotto agroalimentare su dieci è irregolare Ma per Lollobrigida l' Italia è la nazione più sicura

(Di domenica 14 aprile 2024) Raffica di controlli nel settoreno da parte dell'Ispettorato repressione frodi del Masaf. I dati dell'Icqrf, presentati a Roma oggi, dicono che durante il 2023 contro le frodi sono stati effettuati 54.658 controlli totali, di tipo ispettivo e di tipo analitico (di cui 15.796 per le sole produzioni Dop e Igp e circa 5.700 nel comparto del biologico), che hanno portato a oltre 2.200 sanzioni per un valore di oltre 21 milioni di euro. Il 12% degli oltre 54mila prodotti sottoposti a verifica è risultato. Le irregolarità Gli ispettori dell'ente ministeriale hanno effettuato controlli su oltre 28mila aziende eseguendo 551 sequestri per un valore economico di quasi 42,6 milioni di euro. Secondo il Report 2023, nel solo settore degli alimenti a marchio Dop e Igp sono stati oltre 15,5mila i prodotti controllati, ...

