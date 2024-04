Un posto al sole | trame dal 15 al 19 aprile | una richiesta spiazzante per Filippo

(Di domenica 14 aprile 2024) Roberto Ferri spiazzerà il figlionel corso della prossima settimana di programmazione di Unal. Stando alledal 15 al 192024, intanto, Viola sarà in procinto di compiere quarant'anni, ma non avrà intenzione di festeggiare. Tuttavia, Damiano sentirà l'esigenza di starle vicino e acquisterà per lei un gioiello, ma Rosa se ne accorgerà a rimarrà molto male. La Picariello, a quel punto, si renderà conto di quanto Renda si comporti in modo differente rispetto a quando stava con lei. Eugenio, invece, inizierà ad accettare definitivamente la fine del suo matrimonio con Viola, mentre Valeria deciderà di confrontarsi con Niko a proposito del loro rapporto. Più tardi, Serena raccoglierà il drammatico sfogo di Manuela, la quale racconterà alla sorella di aver sorpreso Poggi in ...

Ecco cosa succederà questa settimana nelle puntate della soap di Rai 3 in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le trame delle puntate di Un Posto al Sole , in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci ... (movieplayer)

Le Anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà un compleanno speciale da festeggiare per Viola . Per lei cambierà tutto : ecco che cosa accadrà. I prossimi appuntamenti della soap opera ... (cityrumors)

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 aprile 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Valeria metterà Niko davanti a una scelta molto ... (comingsoon)

