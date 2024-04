Un piazzale in ricordo di Carelli segretario dell’Unione artigiani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Molto si nasconde dietro a un semplice cartello, a volte intere vite dedicate al lavoro. A Zelo Buon Persico si è svolta ieri la cerimonia di intitolazione del largo, in fondo a via Fermi, ad Angelo, scomparso nel 2017 a 76 anni. La dedica è stata fortemente voluta dall’Unionee Imprese Lodi, cuifu dirigente e presidente. Un impegno importante, che va ad aggiungersi al suo mestiere di meccanico che fece per tutta la vita, prima in Fiat e poi, dal ’73, con una propria attività. "ha dato un contributo significativo allo sviluppo socio-economico del Lodigiano, in modo particolare al territorio di Zelo Buon Persico" è la motivazione dell’intitolazione, in riferimento alla Cooperativa Artigiana Riunita di Zelo, nata nel 1982 con lo scopo di realizzare strutture comuni per piccole ...