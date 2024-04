Un “mega-trattato” per l’Ue La proposta di Caprini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 aprile 2024) Cercasi un Paul Reynaud. Ma anche il coraggio di Charles De Gaulle. Ci arriviamo rispetto a questi desiderata. Il piagnisteo sull’Europa e la sua paralisi ha ormai stancato l’uditorio. Hanno stancato i critici a priori che sono i primi ad avere consapevolezza che senza l’Europa unita perderebbero il loro fondamento. Hanno stancato anche i supporter a priori dell’Europa unita che viaggiano a slogan vuoti come gli “Stati Uniti d’Europa” quando forse dovremmo “accontentarci” della Federazione degli Stati Nazione immaginata dal compianto Jacques Delors. Come scrive Michele Bellini nel suo libro “Salviamo l’Europa” da poco uscito nelle librerie occorre intervenire bloccando sia i nemici che “gli amici di Giobbe” delle istituzioni comunitarie. I laudatori a prescindere. Come uscire dall’impasse? Mario Draghi ha invitato l’Europa a fare un salto in avanti. Almeno 500 miliardi di investimenti. ...