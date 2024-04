Un Goal per la Solidarietà – XVI Edizione

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 aprile 2024) Un momento atteso per Catania e la Sicilia e che rilancia, ancora una volta, i temi della beneficenza e dell’impegno. Presentata nella sala giunta di Palazzo degli elefanti, l’numero 16 di “Unper la– Una partita contro il femminicidio” Trofeo Domusbet.tv: il quadrangolare di calcio che il prossimo 24 aprile allo stadio Angelo Massimino vedrà in campo la Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, la Nazionale Consiglieri Regionali d’Italia, la Nazionale Giornalisti e le All Stars Sicilia. Madrina dell’appuntamento sarà la giornalista Giorgia Rossi. La manifestazione di quest’anno pone volutamente l’accento sulle drammatiche vicende del femminicidio: una piaga disarmante sulla quale, come ribadito più volte anche stamane, non può lasciare indifferente nessuno. Incasso che verrà devoluto in buona parte anche ...