Un flop l' attacco dell' Iran | molti Paesi arabi con Israele Ci sono le condizioni per una de-escalation | anche a Gaza

(Di domenica 14 aprile 2024) "Non credo vi sia per il momento un reale rischio dinell'area". Lo afferma ad Affaritaliani.it Arduino Paniccia, presidente di ASCE, la scuola di guerra economica e competizione internazionale di Venezia, commentando l'notturno... Segui su affaritaliani.it

PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-MILAN 3-3: Kjaer da horror, l’attacco rimedia - Il pari rossonero all’85’ con Okafor, in rete al primo pallone toccato. flop Kjaer 3,5 – Distratto dal primo all’ultimo minuto. Il danese oggi di fatto non è mai entrato in campo. Tutto il reparto ...calciomercato

Allegri in bilico dopo il derby-flop, i bookie puntano sul nuovo allenatore della Juve - Quote nuovo allenatore Juventus: due nomi per il dopo Allegri per i bookie, che puntano su Thiago Motta e Antonio Conte in caso di addio di Max ...gazzetta

Papa Francesco cita l'Iran responsabile dell'attacco a Israele: «Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui» - «Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui». Papa Francesco per la prima volta parla apertamente dell'Iran, citandolo durante il Regina Coeli, ...ilmattino