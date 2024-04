Un cerchio nel cielo | rispondete | Romina Power | la foto virale e la folle teoria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024)è tornata ad animare il suo prfilo Instagram. La cantante che sarà tra gli ospiti di Verissimo, sul suo profilo ha pubblicato unain cui nelazzurro appare la scia di un aereo. E lo scatto è stato accompagnato da una domanda: "Quiz: Quale aereo di linea fa un inversione di rotta? Unnel". E sotto allasi sono scatenati i suoi fan con una serie di risposte che cercano di spiegare lo strano fenomeno: "Si chiamano holding point. Vengono fatti per mettere l'aereo su un circuito di attesa su un radiofaro per esempio per questioni di traffico", spiega un utente a. Ma non finisce qui. Arriva un altro commento tra i tanti: "A volte gli aerei che non possono atterrare subito fanno un giro ...