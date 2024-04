Un angolo di storia nascosta Santa Marta | la vecchia chiesa riscoperta grazie al cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Ruspe ed escavatori in azione per rinnovare il centro di Saronno hanno scoperto una nuova pagina di? L’ha notata, con grande spirito d’osservazione, e si è attivato per preservarla l’architetto ed ex assessore Alessandro Merlotti che venerdì sera ha scritto al funzionario responsabile per la zona del Saronnese della Soprintendenza Giuseppe Scuderi. Di cosa si tratta? La demolizione dei fabbricati in corso Italia ha riportato alla luce alcune scritte collocate sull’abside delladi(si leggono le parole "Marthae" e "Novam"). Merlotti ha chiesto al Soprintendente di valutare eventuali forme di tutela di questa residua testimonianza del vecchio edificio sacro o, in alternativa, di imporre il distacco della porzione muraria e la sua ricollocazione in luogo da definire. ...