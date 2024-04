UFC | Sempre più febbre WWE | Aljamain Sterling usa un Piledriver! Il video

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 aprile 2024) Durante la nottata italiana si è tenuto l’importantissimo evento UFC 300, svoltosi alla T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada. Se nel main event Alex Pereira ha sconfitto, per KO, Jamahal Hill, un episodio curioso è accaduto durante un incontro della card preliminare, con protagonista assoluto. Durante il match, vinto proprio daper decisione unanime contro Calvin Kattar, il fighter vincitore ha colpito il rivale con una sorta di Powerbomb (anche se l’impatto è stato più simile ad un) in una nuova puntata del WWE meet UFC. Non si tratta infatti della prima volta che ciò accade, con l’utilizzo di diverse mosse di wrestling all’interno dell’ottagono, visto che ricordiamo bene come la Kimura Lock o la Walls of Jericho abbiano addirittura chiuso diverse sfide in passato. Ecco ...