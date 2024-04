Udinese-Roma | sospesa per malore a N’Dicka Sono stati i giocatori a decidere di non continuare

(Di domenica 14 aprile 2024) La partitaè stata definitivamentesull'1-1 per ildel giallorosso Evan N'Dicka. Dopo che De Rossi era entrato in campo spiegando all'arbitro che le condizioni di N'Dicka erano buone e il giocatore era cosciente,i suo compagni giallorossi a manifestare preoccupazione e impossibilità di proseguire la partita che si era fermata attorno al minuto 70 sul risultato di 1-1 L'articolo proviene da Firenze Post.

