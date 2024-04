Udinese-Roma | quando si rigioca la partita | tutte le ipotesi per il recupero della partita sospesa al 72'

(Di domenica 14 aprile 2024)è stataa causa del malore di Evan Ndicka, che ha accusato un malore al petto e si è accasciato in campo. Tutti i calciatori in campo hanno richiamato...

Udinese 1-1 Roma / Il top ed il flop dell’incontro: Pereyra guida spirituale - L'Udinese e la Roma hanno dato vita ad una partita di primissimo livello con due squadre che non hanno mollato nulla e fatto di tutto per poter conquistare i tre punti finali. Il match, però, è stato ...mondoudinese

N'dicka si accascia sul campo durante Udinese-Roma dopo un dolore al petto. Giocatore sempre cosciente: accertamenti medici in corso. Gara sospesa - Il tecnico della Roma, Daniele de Rossi ed il capitano Gianluca Mancini sono andati negli spogliatoi per seguire la situazione e dopo un paio di minuti sono tornati in campo per comunicare che il ...gazzettadiparma

Malore per Ndicka e Udinese-Roma sospesa: le ultime sul recupero - Attimi di paura al Bluenergy Stadium nel secondo tempo di Udinese-Roma: Evan Ndicka si è accasciato e la partita è stata sospesa. Il difensore giallorosso, al settantunesimo minuto della gara valevole ...tag24