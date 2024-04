Udinese-Roma | paura per N' Dicka che si accascia al suolo | partita sospesa

(Di domenica 14 aprile 2024) Udine, 14 aprile 2024 –laall’82 sul risultato di 1-1.per Evan N': il difensore dellasi èto in campo a metà del secondo tempo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella. Secondo le prime ricostruzioni il giocatore ha avvertito un dolore al petto. Il difensore, trasportato in barella, ha fatto il segno dell'ok verso la panchina. La gara è però momentaneamentein attesa che i medici verifichino le reali condizioni del giocatore. Il tecnico della, Daniele de Rossi e il capitano Gianluca Mancini sono andati negli spogliatoi per seguire la situazione e dopo un paio di minuti sono tornati in campo per comunicare che ...

