Udinese-Roma oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

(Di domenica 14 aprile 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la 32esima giornata di. I giallorossi cercano continuità dopo le belle vittorie contro Lazio nel derby e Milan in Europa League, anche se c’è il rischio che la stanchezza si faccia sentire dopo le fatiche europee e in vista del ritorno contro i rossoneri. De Rossi dovrà essere bravo nel preparare la gara, consapevole che i bianconeri saranno agguerriti e in cerca di rivalsa dopo aver perso, sempre tra le mura amiche, in modo rocambolesco contro l’Inter una settimana fa. La sfida è in programma, domenica 14 aprile alle ore 18.00 al Bluenergy Stadium.insu Dazn. SportFace.