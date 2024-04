Udinese-Roma | malore in campo per N' Dicka | partita sospesa sul risultato di 1-1

(Di domenica 14 aprile 2024) Udine 14 aprile 2024 – Si stava profilando unadivertentissima nel finale, ma la sfortuna non ha permesso adi concludere la. Al Bluenergy Stadium la sfida valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, viene infatti interrotta al settantaduesimo minuto di gioco, a causa delche ha colpito Evan N'. Fino a quel momento ilinera di 1-1 con Romelu Lukaku a rispondere al vantaggio dei padroni di casa, firmato da Roberto Pereyra. Nei prossimi giorni la Lega Serie A deciderà quando verranno recuperati gli ultimi 18 minuti di gioco. Primo tempo Cioffi rispetta quasi perfettamente le previsioni della vigilia, schierando il solo Pereyra alle spalle di Lucca, mentre Samardzic è confermato a ...

