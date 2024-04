Udinese-Roma | malore in campo per Ndicka Partita sospesa Dazn | potrebbe essere un infarto

(Di domenica 14 aprile 2024) Paura duranteinperal 69?. Il difensore dellaha accusato, secondo quanto riportato da, un dolore al petto ed è uscito dalin barella cosciente, alzando il pollice per rassicurare chi gli stava attorno. De Rossi è andato negli spogliatoi per accertarsi delle sue condizioni. Al suo ritorno, laha chiesto di sospendere lae l’ha accettato. Lariprenderà in data da stabilirsi dal minuto esatto in cui è stata, resterà ferma sull’1-1. Il calciatore ovviamente pè stato trasferito in ospedale. Federico Sala didice chetrattarsi di un ...

