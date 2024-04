Udinese-Roma dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

I Diffidati di Udinese-Roma : ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista del Bologna . Tantissimi i Diffidati tra le fila giallorosse, che in caso di cartellino giallo contro i friulani ... (sportface)

Udinese-Roma, De Rossi vola alto: «Modello Real, a Madrid vincono in coppa e in Liga» - «Negli occhi abbiamo le vittorie col Milan e contro la Lazio, ma dobbiamo avere in testa la partita di Lecce. Questo è l'obiettivo, non ripetere l'atteggiamento di quella ...ilmessaggero

Udinese-Roma, la (probabile) formazione scelta da De Rossi: Abraham chiede spazio. Pellegrini, Spinazzola e Mancini in dubbio - Roma È il momento delle scelte. Lo ha detto Daniele De Rossi che vuole preservare chi è uscito acciaccato da San Siro in vista del ritorno all'Olimpico contro il ...ilmessaggero

DE ROSSI: “Qualche acciacco per qualcuno. Non dobbiamo ripetere l’atteggiamento di Lecce. Abraham dal 1' Sta sempre meglio, vediamo” (VIDEO) - Dopo la vittoria col Milan nel primo round dei quarti di finale di Europa League, domani alle 18.00 la Roma è ospite dell’Udinese nella 32esima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida il ...gazzettagiallorossa