Udinese-Roma | attimi di paura al Bluenergy Stadium | partita sospesa al 72? minuto | cosa è successo

(Di domenica 14 aprile 2024)al’72, i giallorossi avranno una parte dida recuperare: il motivo della decisione presa dall’arbitro Quest’oggi il Napoli ha rimediato l’ennesimo risultato deludente di questo campionato. Il pareggio casalingo contro il Frosinone, con il risultato di 2-2 ha scatenato la contestazione dei tifosi, che al termine della gara hanno fischiato la squadra. La Champions League ora è davvero troppo distante, obiettivo quasi impossibile. Intanto però si aggiunge anche un’altra variabile perché latraè stata interrotta al’72. I giallorossi, diretta concorrente del Napoli nella lotta Champions avranno quindi un match da recuperare (in parte) perché almeno per oggi la gara non ...