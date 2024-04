Udinese-Roma 1-1 | partita sospesa dopo il malore di Ndicka

(Di domenica 14 aprile 2024) Grande paura a Udine. Il match fra, match valido per la 32esima giornata di Serie A disputata dal Bluenergy Stadium, è stato...

Roma – Grave Malore per Evan Ndicka nel corso del secondo tempo di Udinese-Roma , col difensore ivoriano che a palla lontana si è accasciato al suolo tenendo una mano sul petto, fortunatamente senza ... (romadailynews)

La partita Udinese-Roma è stata definitivamente sospesa sull'1-1 per il malore del giallorosso Evan N'Dicka. Dopo che De Rossi era entrato in campo spiegando all'arbitro che le condizioni di ... (firenzepost)

Malore per Ndicka, sospesa Udinese-Roma - UDINE (ITALPRESS) – Udinese-Roma sospesa. La decisione è stata presa dall’arbitro Pairetto, dopo essersi consultato con entrambe le squadre alla luce del malore accusato da Ndicka. Al 72' il difensore ...lanuovasardegna

Udinese-Roma, quando si rigioca la partita: tutte le ipotesi per il recupero della partita sospesa al 72' - Udinese-Roma è stata sospesa a causa del malore di Evan Ndicka, che ha accusato un malore al petto e si è accasciato in campo. Tutti i calciatori in campo hanno richiamato l'attenzone dei paramedici, ...ilgazzettino

Udinese-Roma, gara sospesa per un malore di N'Dicka - La gara tra Udinese-Roma, andata in scena alle ore 18, si è fermata al 72esimo minuto a causa di un malore che ha colto il difensore Evan N'Dicka. La gara era bloccata sull'1-1 dopo le reti di Pereyra ...laziopress