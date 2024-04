Udinese | le pagelle di CM | Pereyra firma il vantaggio | Bijol si perde Lukaku

(Di domenica 14 aprile 2024) E` stata sospesa al 71` di gioco la gara trae Roma con il punteggio di 1-1 contraddistinto dalle reti di. In attesa...

SSCN - Malore per Ndicka della Roma, arriva il messaggio del Napoli: "Forza Evan!" - "Forza Evan!", scrive su X la SSC Napoli dopo il malore accusato da Evan Ndicka, difensore della Roma, nel corso del match in trasferta sul campo dell'Udinese.napolimagazine

Malore per Ndicka, dai primi accertamenti si sospetta un infarto: trasportato in ospedale - Al 71' di Udinese-Roma, Evan Ndicka si è improvvisamente accasciato a terra dopo un dolore al petto. A tal proposito, la Roma, in accordo con l'Udinese e il direttore di gara Pairetto, ha deciso di ...tuttonapoli

Malore per N’Dicka: sospesa Udinese-Roma - Visualizzazioni: 117 Al 75esimo della partita fra Roma e Udinese, il match della Dacia Arena è stata sospeso per un malore occorso a Evan N’Dicka. Roma, le condizioni di N’Dicka Nel corso della partit ...calciostyle