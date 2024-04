Udinese e Roma in silenzio | nessuno parlerà fino alla diagnosi definitiva di Ndicka

(Di domenica 14 aprile 2024) Il malore accusato da Evanha comprensibilmente scosso giocatori e staff di, che hanno convenuto di interrompere la partita di scena al Bluenergy Stadium e tornare negli spogliatoi. Ma non solo. Nessun tesserato delle due società rilascerà infatti dichiarazionidel calciatore, trasportato in ospedale – cosciente – per ulteriori accertamenti. SportFace.

Malore per Ndicka e Udinese-Roma sospesa: le ultime sul recupero - Attimi di paura al Bluenergy Stadium nel secondo tempo di Udinese-Roma: Evan Ndicka si è accasciato e la partita è stata sospesa. Il difensore giallorosso, al settantunesimo minuto della gara valevole ...tag24

Udinese-Roma, quando si rigioca la partita: tutte le ipotesi per il recupero della partita sospesa al 72' - Udinese-Roma è stata sospesa a causa del malore di Evan Ndicka, che ha accusato un malore al petto e si è accasciato in campo. Tutti i calciatori in campo hanno richiamato l'attenzone dei paramedici, ...ilmessaggero

Paura per Ndicka: malore in campo, sospesa Udinese-Roma. Il giocatore in ospedale - Paura per Evan Ndicka, che si è toccato due volte il petto e poi si è accasciato il suolo: sospesa Udinese-Roma ...fcinter1908