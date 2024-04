Udinese | Balzaretti | 'C'è necessità e voglia di fare risultato'

Udinese, Balzaretti: "Sono contento per De Rossi, ma non mi sorprende" - Parla il dirigente dei friuliani, ex calciatore giallorosso: "Daniele è a casa sua, sta portando in panchina la leadership che aveva in campo" ...ilromanista.eu

LIVE - Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: Baldanzi e Aouar dietro Lukaku - De Rossi compie varie rotazioni in vista della sfida con i bianconeri. Ci sono Huijsen, Llorente e Ndicka in difesa. Opportunità per Zalewski. Fischio d'inizio alle 18 ...ilromanista.eu

Torneo delle Nazioni di Gradisca d’Isonzo, presentato l’evento allo stadio di Udine - Gradisca d’Isonzo, sabato 13 aprile 2024. Mancano 12 giorni all’inizio del Torneo delle Nazioni, calcio giovanile per Nazionali di Gradisca d’Isonzo. L’evento è stato presentato al Bluenergy Stadium d ...nordest24