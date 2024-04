Udine | paura per Evan N’Dicka | il difensore della Roma si accascia a terra dopo un malore Partita sospesa Ma il giocatore non è in pericolo di vita

(Di domenica 14 aprile 2024) Momenti di grandeoggi aper: ilsi èto in campo metà del secondo tempo del match con l’se. Soccorso immediatamente dai medici, è stato poi portato fuori dal campo in barella.è apparso cosciente, benché frastornato, e ha mostrato il pollice alla panchina dei giallorossi. Sembra che ilabbua avvertito un dolore al petto.una sospensione di alcuni minuti, è stato deciso di interrompere definitivamente la, ferma sul parziale di 1-1. Sono stati i giocatori stessia chiederlo, scossi per l’accaduto nonostante qualche parziale ...

Nel corso di Udinese-Roma il difensore giallorosso Ndicka si è accasciato in campo a causa di un forte dolore al petto. Obite Evan Ndicka , difensore … L'articolo UFFICIALE – Udinese-Roma sospesa : ... (forzazzurri)

Paura durante la partita tra Udinese e Roma per le condizioni di Evan N`Dicka. Il difensore della Roma è stato infatti accompagnato fuori dal... (calciomercato)

Grande paura per N'Dicka, ha un malore e si accascia: sospesa Udinese-Roma - Tutti i giocatori hanno poi raggiunto il difensore in ospedale, dove è stato recuperato per accertamenti ...gds

paura in Udinese-Roma, malore per N’Dicka: partita sospesa, “forse un infarto” - Tanta paura nel corso di Udinese-Roma ... così è stato in ambulanza trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Quando è stato portato fuori, il giocatore era cosciente ...strettoweb

Venditti dopo il malore di N'Dicka in Udinese-Roma: il commovente messaggio - Udinese-Roma è stata sospesa dopo il malore accusato da Evan Ndicka al 71': il calciatore ivoriano si è accasciato a terra dopo un dolore al petto ( leggi qui tutti gli aggiornamenti) ed è stato ...corrieredellosport