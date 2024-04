Uccide il vicino per un parcheggio | ricostruita la dinamica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 14 aprile 2024) Parete. È in carcere per omicidio Armando Ortodosso il 74enne fermato ieri pomeriggio a Parete, nel Casertano, dopo aver ucciso ildi 60 anni, Sebastiano Tessitore, durante una lite per una questione didell’auto all’interno degli spazi condominiali. Lite avvenuta nel cortile interno della palazzina Iacp di via 2 Agosto cui hanno assistito altre persone, tra residenti e familiari dei due uomini. I carabinieri della Compagnia di Aversa, intervenuti sul posto proprio su segnalazione dei testimoni presenti, hanno ricostruito latramite le testimonianze e l’interrogatorio di Ortodosso. “L’auto non si parcheggia così“, aveva detto quest’ultimo al: un’affermazione che ha scatenato la lite, con entrambi che hanno gridato lanciandosi insulti, tanto da spingere residenti e familiari a scendere ...