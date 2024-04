Tv | Cassar Scalia | Emozionante vedere in tv la Vanina che ho creato nei libri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Siracusa, 14 apr. (Adnkronos) - "E' stato bello scoprire il successo riscosso dalla serie tv. Per lo scrittore che vede il suo personaggio in televisione è una emozione enorme. Poi, scoprire che un personaggio che viene così apprezzato anche nella sua versione televisiva che è diversa da quella letteraria, è una doppia emozione". Lo ha detto Cristina, l'autrice deiche vedono protagonista il vicequestore aggiunto di CataniaGuarrasi, in onda in queste settimane su Mediaset. "Nella serie non c'è solo la Sicilia ma tante Sicilie diverse - dice Cassa- da Catania a Palermo".