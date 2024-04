Tuttosport – “Devo pagare una cena ai ragazzi”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 aprile 2024) 2024-04-14 01:49:03 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: BOLOGNA – Il Monza si mette alle spalle le sconfitte contro Torino (1-0) e Napoli (4-2) e torna a fare punti pareggiando 0-0 al Dall’Ara contro il Bologna nell’anticipo della 32ª giornata di Serie A. Grande soddisfazione per il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino che, al termine del match, si è voluto complimentare con i suoi: “Ho voluto riunire la squadra, non lo faccio sempre perché a fine gara preferisco non parlare, ma oggi era doveroso ringraziare la squadra che ha fatto una partita giusta, a livello di mentalità e di applicazione. Complimenti al Bologna, una grande squadra che non a caso è lassù in classifica. Qui a Bologna hanno vinto solo Inter e Milan, noi dovevamo rispettare il Bologna. Ho voluto ringraziare la squadra perché ha fatto una partita da ...