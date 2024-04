Tutto pronto per il derby Catania Messima

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 aprile 2024) L’ufficio Stampa delFC, comunica: Verso-Messina: si registra già il “sold out” per la gara in programma stasera, 14 aprile 20245, sera al “Massimino”. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Ero certo di questa risposta straordinaria, ringraziamo i nostri sostenitori per l’ennesima dimostrazione di amore per la maglia. Adesso tocca ai nostri calciatori: saranno spinti dal sentimento di una città, dovranno esaltarsi nella difficoltà e trasformare ogni respiro del nostro stadio in energia pura, per regalare una gioia ai tifosi rossazzurri”. Le porte del “Massimino” saranno aperte alle ore 18.15.Football Club consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match (20.45).FC ricorda inoltre a tutti gli ...